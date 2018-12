Wunsch für 2020: Stärkste Fraktion und OB-Sieger

Bei der Kommunalwahl in anderthalb Jahren würde die SPD diese Erfolgsgeschichte gerne fortschreiben. Stärkste Fraktion und ein OB-Sieg im ersten Wahlgang – das wäre das Wunschmenü. Ob es tatsächlich so weit kommen wird, ist freilich eine andere Frage.

Eines kann man bei aller Krisenstimmung aber mit Sicherheit sagen: Die Sozialdemokratie wird in München nicht aussterben. Denn dafür, auch das zeigt der Blick in die Geschichtsbücher, sind die Probleme in München viel zu konstant.

Probleme wiederholen sich

Ende 1914 zum Beispiel – die SPD war im Stadtrat gerade zur stärksten Fraktion aufgestiegen – drückte in der Landeshauptstadt im Wesentlichen an zwei Stellen der Schuh: Es herrschte Wohnungsnot und es gab viele prekäre Arbeitsverhältnisse.

Das kennt man auch heute wieder.

