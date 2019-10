Ein alter Trainer-Hase hält das aber für keine gute Idee: Jupp Heynckes rät seinem früheren Schützling von einem Engagement als Coach ab. "Trainer, da würde ich ihm nicht zu raten in der heutigen Zeit. So wie ich ihn kenne, wird er das auch nicht machen", so der 74-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Dabei wäre er ein perfekter Trainer. Er weiß so viel über Fußball, hat so vieles schon erlebt", sagte Heynckes.