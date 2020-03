Zumindest ein großer Plan ist geplatzt. Eigentlich wollte "Die Partei" mit fünf Personen in den Stadtrat – und dort die "Rathaus-WG" gründen. Der Plan war, so Burneleit: "Wir wollten transparent aufzeigen, was in der Politik so passiert – nicht nur in den großen Sitzungen." Und zwar, so erklärt die 40-Jährige, die auch "Partei"-Vorsitzende in München ist, "um dem Ganzen den Zauber zu nehmen."