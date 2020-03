Seit Januar gibt es Gerüchte, dass Meghan einen Vertrag bei bei Disney unterzeichnet hätte. Jetzt hat der Konzern den Deal via Twitter bestätigt. Meghans Stimme ist im Dokufilm "Elephants" zu hören, der am 3. April auf "Disney +" veröffentlicht wird. Eine Gage nimmt Meghan dafür nicht, stattdessen soll die Wohltätigkeitsorganisation "Elephants Without Borders" eine Spende in nicht genannter Höhe erhalten haben. Die gemeinnützige Einrichtung in Botswana kümmert sich verstärkt um den Schutz aller Wildtiere und dem Schutz vor Wilderei.