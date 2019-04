Knifflig: Transfersperre des FC Chelsea

Insgesamt kam der Außenspieler in dieser Saison in zehn Spielen in der Premier League (eine Vorlage) sowie neunmal in der Europa League (vier Tore, zwei Vorlagen) zum Einsatz. Die Transfersperre, die Chelsea für die kommenden beiden Wechselperioden von der Fifa auferlegt bekommen hat, erschwert die Verhandlungen zusätzlich.