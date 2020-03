TV-Quoten von "Quarantäne-WG" sinken

Da immer mehr Menschen zu Hause sind, stieg die TV-Nutzung Corona-bedingt an. Doch Jauch, Gottschalk und Pocher spürten davon in Folge zwei nur noch wenig. Die Quoten der "Quarantäne-WG" brachen ein. Im Vergleich zur Auftakt-Sendung am Montag schalteten einen Tag später 1,2 Millionen Zuschauer weniger ein. Statt 7,8 Prozent holte RTL so nur noch einen Marktanteil von 5,5 Prozent, berichtet "DWDL", während Mockridges Sat.1-Show in der Zielgruppe um 1,8 Prozentpunkte zulegen konnte. Abräumer des Dienstagabends war um 20.15 Uhr aber die Masken-Show "The Masked Singer". 4,26 Millionen Zuschauer schalteten ein (130.000 mehr als noch in der Vorwoche).