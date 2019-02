Ismaik-Kritik im Grünwalder Stadion

Beim wackligen 2:1-Erfolg der Giesinger am Montag gegen Drittliga-Schlusslicht VfR Aalen prangte in der Westkurve des Grünwalder Stadions, wenige Meter links von der kultigen Anzeigetafel, ein Spruchband. Auf dem sogenannten Doppelhalter stand neben Sechzigs Vereinswappen auf blauem Hintergrund eine Liebeserklärung an den Klub mit Reims Worten: "Verdammt ich lieb‘ dich!" Direkt darunter auf demselben Banner zu sehen: "Ich lieb‘ dich nicht" – und daneben das durchgestrichene Konterfei von Investor Hasan Ismaik. Ein klares Bekenntnis zum Herzensklub 1860 also, den man allerdings am allerliebsten ohne den umstrittenen Geldgeber sehen würde, der in der aktiven Fanszene teils mehr als unbeliebt ist.