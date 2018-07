Interview Urban Priol: Die CSU sollte nur noch U heißen

Warum nehmen Sie an der Demonstration teil?

Wir müssen was machen. Ich finde es sehr schön, dass sich langsam wieder eine bürgerliche Demonstrationskultur zu entwickeln beginnt. Das hat man ja schon bei der Demo gegen das PAG gesehen. Das ist ein gutes Zeichen für eine starke Zivilgesellschaft.

Wann haben Sie bemerkt, dass die Sprache der Politik verroht?

Es begann für mich im Januar bei der Klausurtagung der CSU, oder wie ich es nenne: beim alljährlichen Deppenstadl. Dort tauchte der dobrindtsche Kampfbegriff der konserativen Revolution auf. Da dachte ich: Da hat ja einer gar nichts kapiert. Uns einreden zu wollen, dass wir seit 1968 in einer bayerischen Räterepublik hausen, ist ja lächerlich. Wir werden seit 60 Jahren von der CSU regiert. Und im Bund? Ist Angela Merkel jetzt die Rosa Luxemburg 2.0? Was will uns Dobrindt also sagen? Er ist ja immerhin studierter Politologe, da unterstelle ich eine gewisse Allgemeinbildung. Aber der Begriff der konservativen Revolution ist in der Weimarer Republik geprägt worden, diese Revolution hat schließlich zum Aufstieg der NSDAP geführt, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Jedenfalls dachte ich mir damals: Oh je, da kommt noch was. Es hat ja dann auch nicht lange gedauert.

Die "Antiabschiebeindustrie" war auch so ein sprachlicher Tiefpunkt.

Rechtliche Möglichkeiten in einem Rechtsstaat in Frage zu stellen, der doch gerade von Leuten der CSU so hoch gehalten wird, ist für mich nicht nachvollziehbar. Eigentlich ging diese Entgleisung auch wieder von der AfD aus, als Jörg Meuthen das mit den "Linksgrün-Versifften" gesagt hat.

Wenn Sie sich mal kurz vorstellten, Sie wären Spin-Doctor der CSU, was würden Sie denen empfehlen?

Ich würde mal versuchen zu ergründen, was an diesem Parteinamen noch stimmt. Christlich ist schon mal weg, sozial ist weg, sie müssten also sagen: Wir sind die U. Ich weiß nicht, ob die Menschen aus der Staatskanzlei mal bei denen über die Schulter schauen, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren und das immer noch tun trotz all der Knüppel, die ihnen die Politik zwischen die Beine schmeißt. Vielleicht würden sie dann merken, dass es nicht reicht, Kreuzbeschaffungsbeauftragte in den Amtsstuben zu installieren und gleichzeitig die christlichen Werte mit den Füßen zu treten. Ich würde sagen: Stellt endlich mal wieder den Menschen in den Mittelpunkt oder besinnt Euch meinetwegen auf Eure Berge, Täler und Seen, die ja alle die CSU erfunden hat.

Die CSU ist der Meinung, dass die Demo auch Hetze ist - nur von der anderen Seite.

Es ist doch klar, dass die CSU jeglichen bürgerlichen Protest kleinreden will. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat doch schon mal von den "Unbedarften" gesprochen, die auf die Straße gehen. Mich freut es einfach, dass jetzt wieder mehr über Politik diskutiert wird.