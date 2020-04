Mehr als die Hälfte der Münchner und Millionen andere Menschen in Bayern, die alle alleine wohnen, hatten in den vergangenen Wochen Kontaktverbot zu Verwandten, Freunden und Bekannten. Sie dürfen nun – wie die Menschen im Rest Deutschlands bereits zuvor schon – eine Person im Freien mit Sicherheitsabstand treffen. Für die Polizei dürfte das bedeuten, dass sie draußen nun weniger kontrollieren wird, oder?

Zunächst einmal: Diese Lockerung war dringend notwendig. Ich habe sehr viele E-Mails und Nachrichten erhalten von Alleinstehenden, die beklagt haben, dass sie niemanden im Hausstand haben, mit dem sie spazieren gehen können. Das haben wir jetzt geändert und das ist gut so. Ich gehe davon aus, dass in der kommenden Woche vor allem im Einzelhandel und in den Baumärkten kontrolliert wird. Geplant ist, dass sich maximal ein Kunde auf 20 Quadratmetern aufhalten darf. Dass solche Schutzmaßnahmen wie auch das Gebot, dass die Leute Mund- und Nasenschutz im Einzelhandel und im ÖPNV tragen, eingehalten werden, ist unabdingbare Voraussetzung, wenn weitere Lockerungen folgen sollen.