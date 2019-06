Vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien hatte ein Interview mit dem britischen Klatschblatt "The Sun" für Wirbel gesorgt, in dem er mit früheren Aussagen von Meghan, Trump sei "frauenfeindlich" und "umstritten" konfrontiert wurde. Der US-Präsident erklärte darin: "Ich wusste nicht, dass sie so fies ist." Im Gespräch mit "Good Morning Britain"-Moderator Piers Morgan (54) sagte Donald Trump nun: "Sie war fies zu mir. Und es ist in Ordnung, dass sie fies zu mir ist. Es wäre nicht gut, wenn ich fies zu ihr wäre, und das war ich auch nicht." Und weiter: "Ich finde, sie macht ihre Sache gut. Ich hoffe, sie genießt ihr Leben."