München zeigte Deutschland 2015 als liberales und weltoffenes Land

Vor allem im Flüchtlingssommer 2015, als am Hauptbahnhof in gut zwei Wochen fast 100.000 Menschen ankamen, hätten die Münchner großes Herz gezeigt, so Micksch. Aus der bayerischen Landeshauptstadt seien damals die Bilder in die Welt gegangen, die die Wahrnehmung Deutschlands als liberales und weltoffenes Land geprägt hätten.