Rafinha lässt Kovac unerwähnt

In einem Instagram-Post verabschiedete er sich nun von Trainern und Vereinsbossen, die ihn während seiner Zeit in Deutschland begleitet haben. Er wolle sich bei all seinen Trainern, Mitspielern, Managern und Präsidenten "für diese tollen 13 Jahre" bedanken, schreibt Rafinha und zählt zahlreiche Namen auf. Auffällig dabei: Niko Kovac wird nicht erwähnt - im Gegensatz zu Pep Guardiola, Jupp Heynckes und Carlo Ancelotti.