Boateng kann bei Fußball-WM vorspielen

Dennoch ist in den letzten Wochen und Monaten immer wieder deutlich geworden, dass Boateng gerne nochmal ins Ausland wechseln würde. Interessenten gibt es zuhauf: So sollen neben Manchester United auch Paris-Saint Germain und Juventus Turin an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert sein.