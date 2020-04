SPD: Staatsregierung hat Chance vertan

"Damit hat die bayerische Staatsregierung eine riesige Chance vertan", sagte die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen. "Genau jetzt wäre es doch angebracht zu zeigen, dass man nicht nur warmen Applaus für all die Menschen spenden will, die in der Corona-Krise Unglaubliches leisten, aber nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen können."

Doch auch wenn der Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren zulassen sollte, wäre der Mietenstopp noch lange nicht am Ziel: Im Fall einer Zulassung müssten zehn Prozent der Wahlberechtigten in Bayern binnen zwei Wochen Unterschriftenlisten in den Rathäusern unterzeichnen. Dies ist die Voraussetzung für die dritte und entscheidende Phase: Wenn ein Volksbegehren die Zehn-Prozent-Hürde nimmt, findet ein Volksentscheid statt, bei dem alle wahlberechtigten Bürger Bayerns zur Abstimmung aufgerufen sind - sofern nicht der Landtag das entsprechende Gesetz schon vorher annimmt.