In Los Angeles und London Zwei Mega-Premieren: William und Harry auf "Bond"-Mission?

Wenn Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) erscheinen, ist viel Aufmerksamkeit garantiert: Deshalb hat es angeblich "oberste Priorität" für die Produzenten des neuen "James Bond"-Films, das berühmte Ehepaar bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" im November in Los Angeles dabeizuhaben. Das berichtet zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun". Eine Woche vor der Vorführung des Streifens in Hollywood steht die Premiere in London an - und auf der könnten sich Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) zeigen.