Uli Hoeneß erinnert sich mit Grauen

"Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir, Wut, weil wir beschissen worden sind", meinte der Bayern-Boss damals auf dem obligatorischen Bankett. Und auch Präsident Uli Hoeneß erinnert sich vor dem Champions-League-Halbfinale am Mittwoch (20:45 Uhr/im AZ-Liveticker) immer noch mit Grauen an den damaligen Referee Viktor Kassai. Der Ungarn pfiff seinerzeit das Rückspiel in Madrid - und die Gäste fühlten sich nach dem Viertelfinal-K.o. (1:2/2:4 n.V.) verpfiffen.