Im Buch "Finding Freedom" So mussten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Liebe verteidigen

Im neuen Buch "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" wird das Leben von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) genauer beleuchtet. Am Wochenende wurden erste Ausschnitte daraus in der englischen Zeitung "The Times" veröffentlicht. Sie zeigen, wie zerrüttet das Verhältnis von Harry und Meghan, die sich als hochrangige Vertreter der britischen Royals zurückgezogen haben, zum britischen Königshof sein soll. Zudem wird deutlich, wie das Paar seine Liebe verteidigen musste.