Alle Löwen-Spiele bei Magenta Sport

Wer alle Partien des TSV 1860 live im Fernsehen verfolgen will, kommt auch in der kommenden Saison nicht um ein Pay-TV-Abo herum. Wie schon in der vergangenen Saison überträgt "Magenta Sport" alle Spiele der Dritten Liga live. Das Abo kostet für Telekom-Kunden 9,95 Euro pro Monat. Wer kein Telekom-Kunde ist, der kann sich zwischen einem Jahresabo (9,95 Euro/Monat) und einem monatlich kündbaren Abo (16,95 Euro) entscheiden.