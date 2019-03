Doch in der Schlussphase verließen Lewandowski die guten Torjäger-Geister: Einen Kopfball setzt er beinahe grotesk am Tor vorbei, völlig frei am Fünfmeterraum. Einmal fand er nach einem Rechtsschuss in Freiburgs Torwart Schwolow seinen Meister, bei der beinahe letzten Aktion des Spiels schmiss er sich in den Abpraller nach Goretzkas Kopfball an den Pfosten, doch der Ball war wirklich schwierig zu nehmen.