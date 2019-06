TSV 1860: Robert Reisinger wiedergewählt

Sechzigs höchstes Vereinsorgan hat sich für eine Wiederwahl von Präsident Robert Reisinger ausgesprochen. "Das ist eine Erleichterung und bestätigt unseren Weg – da lässt sich darauf aufbauen", erklärte Reisinger und hatte eine Botschaft an Investor Hasan Ismaik: "Ich hoffe, dass ihm die Wahl zeigt, was in München oder in Bayern los ist und welche Wünsche die Mitglieder haben."