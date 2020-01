Trump ist aber nicht nur enttäuscht vom Rückzug der beiden, sondern denkt auch an Queen Elizabeth II. (93). In einem "Fox News"-Interview sagte der Präsident: "Ich finde es traurig. Das tue ich." Die Queen sei "eine großartige Frau", die nie einen Fehler gemacht habe: "Ich denke, sie hatte eine makellose Zeit." Er habe großen Respekt vor Elizabeth II., so Trump und er fügte in Bezug auf Harry und Meghan hinzu: "Ich denke nicht, dass ihr so etwas passieren sollte."