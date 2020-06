München - Ein Muskelmann wie Leon Goretzka (25) wird Thomas Müller (30) in diesem Leben nicht mehr werden, aber das findet der Ur-Bayer auch gar nicht so schlimm, ganz im Gegenteil. "Ich versuche, nicht so muskulös zu sein, wie der ein oder andere Mitspieler", erklärte Müller nun in einer internationalen Medienrunde: "Ich denke nämlich, dass meine Knochen länger halten, wenn sie weniger Gewicht tragen müssen. Ich will die nächsten fünf Jahre noch so weiterrennen können und dazu muss ich in Form bleiben. Das ist mein Geheimnis." Klingt logisch!