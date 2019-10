"In den vergangenen fünf Spielen war ein Trend zu erkennen, der mich nicht glücklich macht", meldete sich Müller am Nachmittag dann via "Kicker" selbst zu Wort: "Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig."

Müller ist mit seiner aktuellen Situation beim FC Bayern freilich "absolut nicht" zufrieden. "Ich bin gerade erst 30 Jahre alt geworden, topfit und hungrig auf Erfolge", sagte er und kündigte an, im Konkurrenzkampf nicht locker lassen zu wollen. Denn er ist "fest davon überzeugt, dass ich dem Team mit meinen Fähigkeiten auf dem Platz weiterhelfen kann".

Zumindest als Vizekapitän und Identifikationsfigur genießt Müller im Klub nach wie vor ein hohes Standing. "Wenn ich in Oberammergau einen bayerischen Spieler schnitzen müsste, dann käme Thomas Müller dabei raus", hat Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge mal gesagt.

Unglückliche Aussage von Kovac irritiert

Das wortgewandte "Radio Müller" ist nach wie vor so etwas wie der Außenminister der Bayern. Und dass er's auf dem Platz noch kann, zeigte Müller durchaus auch als Einwechselspieler. So wie beim Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad, als er einen Freistoßtrick per Direktabnahme zum 3:0-Endstand veredelte.

Beim 1:2 am Samstag gegen Hoffenheim bereitete er den Ausgleich von Robert Lewandowski vor. Kovac machte ihm mit einer äußerst unglücklichen Aussage allerdings trotzdem klar, woran er aktuell bei ihm ist, als er zuletzt sagte: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen."

Als er "mit der Aussage konfrontiert wurde, war ich natürlich überrascht", sagte Müller nun, "aber ich bin bei so etwas nicht so empfindlich. Es gab mit dem Trainer bereits ein Vieraugengespräch. Damit ist die Geschichte für mich ausgeräumt."

So denkt Sepp Maier über Müllers Bayern-Zukunft

Nachdem er Anfang des Jahres von Joachim Löw aus der Nationalelf aussortiert worden war, muss "Notnagel" Müller nun aber bei Bayern den nächsten Rückschlag verkraften. "Es wäre schade, wenn so ein eingefleischter Bayer und Fußballer den FC Bayern verlassen würde", sagte Bayerns Torwartikone Sepp Maier der AZ, "aber wenn er hier keine Chance mehr hat. Als Auswechselspieler ist er zu schade. Dann soll er lieber weggehen."

Dass einer aus der Jugend komme "und bis zum Karriereende bei Bayern bleibt, gibt es heute gar nicht mehr", so Maier. Sollte Müller den Verein am Ende tatsächlich verlassen, dürfte er damit recht behalten.

