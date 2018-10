Kahn nimmt Bayern-Stars in die Pflicht

"Die, die dabei waren, müssen liefern, Sie müssen zeigen, dass sie sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft bereit sind, zu führen", meinte der TV-Experte im ZDF in Richtung der Weltmeister von 2014, insbesondere in Richtung der Stars aus München. (Lesen Sie hier: Bayern-Stars revoltieren gegen Niko Kovac)