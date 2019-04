Was auffällt: Dressel ist für sein Alter sehr robust und durchsetzungsfähig. Und er bringt vor allem viel Zug zum Tor mit. In der aktuellen Saison kommt er in der Bayernliga in 23 Spielen auf neun Tore und sieben Vorlagen. Zwischen 2015 und 2017 erzielte er zudem in 43 Einsätzen in der U19-Bundesliga 13 Treffer.