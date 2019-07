Man will zunächst abwarten, was sich bei Zu- und Abgängen noch tut. Die "Bild" hatte gemutmaßt, dass der Fototermin wegen einer möglichen Sané-Verpflichtung später angesetzt sei als in den vergangenen Jahren. Was inzwischen klar ist: Am 1. September findet das traditionelle Lederhosen-Shooting der Bayern mit Sponsor Paulaner statt. Der Sané-Poker dürfte dann beendet sein.