Lewandowski-Ersatz: Flick hat einige Optionen

Grund ist vor allem der Ausfall von Robert Lewandowski, der Umstellungen in der Aufstellung zur Folge hat. Der polnische Top-Torjäger hatte sich beim 3:0-Sieg beim FC Chelsea am Dienstagabend einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zugezogen und wird rund vier Wochen ausfallen. Als Ersatz wird aller Voraussicht nach einer der Spieler aus der zweiten Angriffsreihe hinter der Sturmspitze nach vorne beordert, wodurch Platz für den zuletzt wenig überzeugenden Coutinho entsteht.