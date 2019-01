Innerhalb der Bayern-Mannschaft soll Hummels laut einem Bericht des "Kicker" deutlich an Ansehen eingebüßt haben. Vor allem seine Aussagen nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund kamen bei den Teamkollegen angeblich nicht gut an. Hummels, der zuvor durch eine Unachtsamkeit ein Gegentor verschuldet hatte, gab nach dem Spiel an, trotz einer Erkältung gespielt zu haben. Dies sorgte offenbar für Irritationen innerhalb der Mannschaft.