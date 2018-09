Sind die Bayern-Stars Freiwild in der Bundesliga? Nach dem folgenschweren Foul von Karim Bellarabi an Rafinha erhitzen sich die Gemüter, Niko Kovac motzt, Uli Hoeneß wütet regelrecht. Auch in der bekanntesten Fußball-Expertenrunde Deutschlands wird eifrig darüber diskutiert - mit klarer Tendenz.