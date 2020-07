Sylvie Meis heiratet ein zweites Mal

Paparazzi entdeckten die beiden wenige Tage später beim Turteln in St. Tropez. Es hat tatsächlich gefunkt! Die wunderschöne Moderatorin und der erfolgreiche Künstler gaben im Oktober 2019 die Verlobung bekannt. Im August 2020 soll in Florenz geheiratet werden, hat Sylvie verraten. Vier Outfits will sie tragen und in einem Spiegelsaal wie in Versailles soll gefeiert werden.