München/Sinsheim – Nicht allzu viel hatte darauf hingedeutet, dass Javi Martínez zum Rückrundenstart in der Startelf des FC Bayern stehen würde. Der Spanier spielte eine schwache Hinrunde, es gab schon Gerüchte über eine Rückkehr in die Heimat zu Athletic Bilbao – doch am Freitag meldete sich Martínez stark zurück.