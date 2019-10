Halle/Saale - Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit. "Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck", schreibt die Polizei. Die Bevölkerung sei angehalten, in ihren Wohnungen zu bleiben oder andere sichere Orte aufzusuchen.