Das Führungsduo lobt Brazzo. Er sei "unheimlich fleißig, unglaublich agil, und – das gefällt mir – wenn sich ein Transfer auftut, ist er wie der junge Uli Hoeneß auf der Pirsch und lässt nicht locker", sagte Rummenigge dem "Kicker": "Deshalb glaube ich, dass er hier seinen Weg machen wird." Doch bislang sind Salihamidzics Erfolge kaum sichtbar, öffentlich tritt er oft unglücklich auf. Bei der Wut-Pressekonferenz fiel ihm Rummenigge ins Wort, als es um Dortmunds Youngster Jadon Sancho ging. Einiges hängt nun von den anstehenden Spielerverpflichtungen ab – und von Alphonso Davies. Der Kanadier sei ein Brazzo-Transfer, betonte Hoeneß. Kann der überzeugen?

Uli Hoeneß: Note 4

Nach der Jahreshauptversammlung war der Bayern-Macher "schockiert", der Fan Johannes Bachmayr hatte ihn heftig angegriffen. Bei so manchem Mitglied wächst die Unzufriedenheit mit Hoeneß, das Nachtreten gegen Ex-Spieler wie Juan Bernat, die Attacke gegen die Medien – es gibt einige Kritikpunkte. Bayerns früherer Sportvorstand Sammer lobte allerdings Hoeneß’ Krisenmanagement. Dass der Präsident die Mannschaft vor dem Benfica-Spiel in die Pflicht genommen habe, sei "genial" gewesen. Man dürfe Hoeneß’ strategische Fähigkeiten "nicht unterschätzen". Doch Hoeneß, der als Aufsichtsratsvorsitzender für vier Jahre wiedergewählt wurde, wird daran gemessen werden, wie er Bayern für die Zukunft aufstellt: Der Umbruch im Kader und in der Führungsetage muss geregelt werden.

Karl-Heinz Rummenigge: Note 3

Auch der Vorstandsboss, dessen Vertrag bis 2021 verlängert wurde, geriet nach der Krawall-PK und seiner Grundgesetz-Aussage in die Kritik. Immerhin zeigte Rummenigge Reue. "Wie sie gelaufen ist, war nicht so geplant und ist nicht wiederholungswürdig", stellte er klar. Insgesamt agierte Rummenigge besonnener als Hoeneß, dem er "in Zukunft meine Hand hin und wieder auf den Oberschenkel drücken" wolle, um ihn zu beruhigen.

Die Spielerverkäufe (u.a. Douglas Costa für 40 Millionen Euro zu Juventus) waren sinnvoll, allerdings hätte man den Kader schon im Sommer verstärken und verjüngen müssen.

AZ-Hinrunden-Zeugnisse des FC Bayern