Die meisten Wohnungen sind schnell vergeben

Grundsätzlich versucht die Stadt, ihre leerstehenden Wohnungen so schnell wie möglich wieder zu vermieten. Oft klappt das. Von 193 Wohnungen, die 2016 leer standen, waren 188 im vergangenen Jahr wieder bewohnt. Dass es aber nicht immer so schnell geht, zeigen Fälle wie die Eversbuschstraße in Allach. 17 Jahre stehen hier schon Wohnungen leer (AZ berichtete). "Derzeit wird eine Kostenschätzung für die Mindestsanierung des Objekts zur Nutzung durch einen privaten Kindergarten erstellt", heißt es nun im Leerstandsbericht.