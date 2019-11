Hier sind sie noch zu sehen Meghan und Harry: Schwer beschäftigt vor der Auszeit

Überraschungsauftritt von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38): Das royale Paar besuchte am Mittwoch in Windsor Mitglieder von Militärfamilien. Auf Instagram zeigen die Royals in einem kurzen Clip, wie sie sich mit den Leuten austauschen und mit kleinen Kindern spielen. Meghan erschien dazu im Business-Look mit weißer Bluse und schwarzem Bleistiftrock, dazu hatte sie einen erdfarbenen Mantel und Stilettos kombiniert. Laut "The Sun" verriet Meghan dabei im Gespräch mit anderen Eltern angeblich, dass ihr Sohn Archie bereits anfängt, zu krabbeln und zwei kleine Zähne hat. Der Nachwuchs-Royal ist sechs Monate alt.