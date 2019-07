Bei den Löwen, so Gorenzel weiter, stehe ein Spieler permanent im Mittelpunkt. Ein Umstand, der auch für andere Klubs interessant sei. "Vereine, die Spieler ausleihen wollen, sagen oft ganz bewusst: Ich will einen Verein, wo der Spieler unter Druck steht - wo er abliefern muss. Es soll nicht despektierlich klingen, aber es gibt Klubs in der Zweiten Liga, wo sich zwei Journalisten in drei Wochen um irgendwas kümmern", erklärt Gorenzel. Bei den Löwen hingegen müsse ein Spieler von Anfang an liefern.