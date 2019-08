Bar mit origineller Einrichtung

Eine Boazn im klassischen Sinne ist die Dive Bar nicht, obwohl der Name im Englischen nicht mehr und nicht weniger als eine Boazn bezeichnet. Nachdem Wirt Thomas Korntner die Räumlichkeiten Anfang 2016 übernahm, verwandelte er die Kneipe in "Munich’s smallest Rock ‘n’ Roll hangout" – also Münchens kleinstem Treff für Rock ‘n’ Roll. Kortner füllte es vor allem mit Leben – seinem Leben. Denn die Dive Bar ist kein Konzept-Schuppen der Marke "wir machen eine Boazn auf, aber mit einem coolen Twist". Wer in die Dive Bar geht, geht "zum Tom" – und somit wäre die Brücke zur klassischen Boazn wieder da.