Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel will die Hoffnung auf Rieder trotz einer fälligen Ablöse nicht aufgeben. Auch aus dem Umfeld des Spielers ist zu hören, dass der Mensch Rieder jetzt noch fühlt wie beschrieben. Der Fußball-Profi Rieder will allerdings – neben einem vernünftigen Gehalt – eine gewisse Perspektive Richtung Zweite Liga aufgezeigt bekommen. Stand jetzt kann 1860, ohne die beiden Rieder-Spezl Efkan Bekiroglu und Herbert Paul und mit vielen unerfahrenen Junglöwen im Kader, aber keine höheren Ziele anvisieren. Die Verhandlungen zwischen den Gesellschaftern laufen im Hintergrund, um den Etat noch zu erhöhen, den Kader doch noch zu verstärken – und auch Rieder zu halten? Klar ist: Der Zwiespalt der Fans, die sich beim Dauerkartenkauf zwischen der Variante "Löwenherz" oder "Löwenkopf" (ohne oder mit Rückerstattung verpasster Heimspiele) entscheiden müssen, gilt in ähnlicher Weise auch für Rieder: Herz oder Kopf?