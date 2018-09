Doch nicht nur die Hertha ließ in der englischen Woche Punkte, auch die Bayern blieben beim 1:1 gegen den FC Augsburg am Dienstag zum ersten Mal in dieser Saison sieglos. Das große Thema war nach der Partie einmal mehr die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. "Im Training funktioniert das besser mit der Chancenverwertung", konstatierte Trainer Niko Kovac am Donnerstag, gab aber auch zu Bedenken: "Das wird immer wieder passieren, dass dir das Quäntchen Glück fehlt oder der Torwart gut hält. Gehe davon aus, dass das bald wieder klappt." (Lesen Sie hier: Mal kein Bayern-Sieg - Ein Patzer, fünf Lehren)

Wenn die Bayern gegen die Hertha ihre Tabellenführung verteidigen wollen, sollten sie ihre Chancen auch besser nutzen: Zuletzt blieben die Münchner gegen Berlin dreimal sieglos. Zudem fällt neben den Langzeitverletzten Kingsley Coman, Rafinha und Corentin Tolisso auch noch Nationalspieler Leon Goretzka mit einer Knöchelverletzung aus.