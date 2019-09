TSV 1860 könnte Kosten sparen

Fakt ist: Der Spielbetrieb im Grünwalder Stadion ist verhältnismäßig teuer. Insgesamt 1,5 Millionen Euro mussten die Löwen in der abgelaufenen Saison zahlen, um ihre Heimspiele im Sechzgerstadion austragen zu können. Davon gingen alleine 360.000 Euro als Miete an die Stadt und weitere knapp 500.000 Euro an den MVV für das Kombiticket.