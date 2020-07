Supermodels: Was machen sie heute?

In Modelrente gingen auch einige andere ihrer Kolleginnen wie etwa Linda Evangelista oder Tatjana Patitz, die man nur noch selten in der Öffentlichkeit sieht. Andere hingegen lieben auch heute noch das Rampenlicht und sind häufig und gern gesehener Gast vor den Kameras, wie zum Beispiel Heidi Klum oder Naomi Campbell. Häufig wird das Model-Gen auch an den Nachwuchs weitervererbt: Kaia Gerber (Tochter von Cindy Crawford) und Lila Moss (Tochter von Kate Moss) sind mittlerweile selber dick im Modelbusiness.