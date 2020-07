Meghans Vater über Zusammenarbeit mit Paparazzi: "Sie hat es geplant"

Im Enthüllungsbuch "Finding Freedom - Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" wird behauptet, Meghan hätte vor ihrer Ehe gemeinsame Sache mit Paparazzi gemacht. Auch ihr Vater Thomas ist davon überzeugt, wie er "The Sun" erzählt: "Anscheinend hat Meghan Geschäfte mit den Paparazzi gemacht. Sie hat es geplant."