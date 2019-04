Harry und Meghan gratulieren Zum 93. Geburtstag der Queen: Die Royals schwelgen in Erinnerungen

Gleichzeitig erklärt das Video auch, warum die Queen doppelt Geburtstag feiern darf. Neben ihrem echten Geburtstag am 21. April folgt am jeweils zweiten Samstag im Juni noch der offizielle Ehrentag, der im Gegensatz zum ersten in der Öffentlichkeit gefeiert wird - und wie: Bei "Trooping the Colour" wird zu Ehren der Monarchin eine pompöse Militärparade aufgefahren. Von ihrer Familie gab es bereits heute Glückwünsche via Social Media.