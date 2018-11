Harmonie bei den Royals Herzogin Kate: Zwist mit Schwägerin Meghan frei erfunden?

Bei dem Besuch der Universität in Leicester schüttelte Herzogin Kate vielen Royal-Fans die Hände, nahm Blumengeschenke entgegen und wurde mit Fragen überhäuft. Unter anderem wurde sie nach ihrer Schwägerin und deren Schwangerschaft gefragt. Prinz Harry, der Bruder ihres Ehemanns Prinz William (36), erwartet mit Herzogin Meghan im Frühjahr 2019 seinen ersten Nachwuchs. Ob sie denn aufgeregt sei? "Absolut. Es wird eine tolle Zeit sein mit all unseren Kindern", so Kate. Sie freue sich, dass George, Charlotte und Louis einen Cousin oder eine Cousine bekommen werden. "Es wird sehr besonders sein."