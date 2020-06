München - Aller Anfang ist leicht. Ja, so war das für den FC Bayern an jenem 16. Februar diesen Jahres in Köln. Um eine Anleihe an das Karnevalslied der Kölner Kultband "Bläck Fööss" zu nehmen: Den Dom haben die Münchner tatsächlich in Kölle gelassen, den FC allerdings acht Tage vor Rosenmontag auseinandergenommen. 3:0-Führung nach zwölf Minuten, am Ende ein gnädiges 4:1. So begann Mitte Februar, als Corona noch ein rein asiatisches Problem zu sein schien, die unheimliche Serie von mittlerweile 14 weiteren Pflichtspiel-Erfolgen.