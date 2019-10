TSV 1860 zu Gast bei Hansa Rostock

Nachdem die Löwen im letzten Spiel die erste Heimniederlage der Saison gegen den KFC Uerdingen kassiert haben, müssen sie nun am 13.Spieltag der 3. Liga in den hohen Norden reisen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka ist zu Gast bei Hansa Rostock und will nach zwei Liga-Niederlagen in Folge endlich wieder Punkte einfahren.

Gegen die Hanseaten muss Bierofka seinen Kapitän und Abwehrchef ersetzen: Felix Weber fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Uerdingen gesperrt. Ebenfalls verzichten muss der Löwen-Trainer auf Spielmacher Efkan Bekiroglu, der nach einem eigentlich überstandenen Muskelfaserriss das Mittwochstraining abbrechen musste. Zuvor war der Plan, dass Bekiroglu zumindest nach Rostock mitfahren wird, nun verzögert sich das Comeback weiter.

Löwen-Angriff gegen zweitbeste Abwehr der 3. Liga

Im Ostseestadion erwartet die Löwen eine schwere Aufgabe, Hansa ist gut drauf: Aus den letzten fünf Drittliga-Partien holte die Mannschaft von Jens Härtel elf Punkte. Zudem stellt Rostock mit 13 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga – nur Magdeburg hat noch weniger Gegentreffer kassiert.

Die bisher zahnlose Löwen-Offensive muss sich deutlich steigern, wenn ein Erfolgserlebnis gelingen soll. 15 Tore hat der Angriff um Sascha Mölders und Co. bisher erzielt, nur drei Teams haben weniger häufig geknipst. Rostock steht ebenfalls bei 15 Treffern.