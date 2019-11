München - Der Kreis der möglichen Kandidaten auf die Nachfolge von Niko Kovac als Trainer des FC Bayern wurde zuletzt immer kleiner: Nachdem Erik ten Hag am Montag erklärte, er werde Ajax Amsterdam frühestens am Saisonende verlassen, erteilte am Dienstag Thomas Tuchel den Münchnern eine Absage.