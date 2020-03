Der Ost-Klub ist allerdings Meister darin, den Hals noch aus der Schlinge zu ziehen. Ein Jahr ist es her, da stand der nächste Gegner des TSV 1860 ebenfalls sang- und klanglos am Tabellenende. Sechs Siege im Saisonendspurt, insgesamt acht unbesiegte Duelle in neun Spielen – und das Wunder war vollbracht. "Sie haben in der vergangenen Saison eine Aufholjagd geschafft, auch mit dem famosen 4:0 am letzten Spieltag gegen 1860. Daran werden wohl die wenigsten gerne zurückdenken", erklärte Löwen-Trainer Michael Köllner am Donnerstag vor dem Auswärtsduell am Samstag in Jena (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).