"Jede Serie endet irgendwann" - für Mannheim oder Sechzig?

In elf Spielen in der Fremde in dieser Saison holte Mannheim sechs Siege und fünf Remis. Auf der Niederlagen-Seite steht die Null. Köllner über Trares: "Er ist der Baumeister." Für 1860 geht’s am Samstag um zweierlei: Die Köllner-Löwen wollen erst einmal die eigene, vergleichsweise winzig wirkende Serie aufrechterhalten und den Zehnerpack vollmachen. "Wir wissen, was wir können, und werden versuchen, Waldhof in Schach zu halten und unsere Serie auszubauen", sagte der Coach. Zweitens: Köllner, auf dessen Kappe sieben der neun pleitenlosen Duelle gehen, würde dem starken Konkurrenten in der Festung Grünwalder (fünf Siege, vier Remis, eine Pleite) nur zu gerne eine dieser kaum mehr gekannten Niederlagen beibringen.