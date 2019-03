Kimmich: Hummels, Müller und Boateng nicht zu alt

Der 24-jährige Schwabe sieht seine drei Bayern-Kollegen durchaus noch in der Lage, weiter für das DFB-Team aufzulaufen: "Keiner von den drei Jungs ist zu alt, um in der Nationalmannschaft zu spielen". Löw hatte die drei Weltmeister vergangene Woche bei einem angeblich unangekündigten Besuch in München darüber informiert, sie künftig nicht mehr zu berücksichtigen. Für die Art und Weise war der Bundestrainer teils scharf kritisiert worden - zum Beispiel von den Bayern-Bossen.